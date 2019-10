Opole szykuje nowe drogi rowerowe, stare czekają na realizację [ZDJĘCIA]

Kończy się budowa trasy rowerowej na ul. Budowlanych. Są do niej planowane nowe ciągi, m.in. nad Odrą oraz w Groszowicach. Zarazem sporo z tras planowanych na 2019 nie powstanie w tym roku.

Prace na ulicy Budowlanych prowadzone są na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Składową i Usługową. Roboty są na finiszu. To ostatni z pięciu odcinków realizowanych w ramach jednego zadania. Pozostałe to dwie trasy na ul. Ozimskiej oraz drogi wzdłuż ul. Nysy Łużyckiej i na tyłach pl. Kazimierza. Jeszcze w tym roku powstać ma asfaltowa trasa wzdłuż Odry, od ul. św. Jacka do śluzy na Młynówce. Do tej pory ten popularny odcinek miał nawierzchnię szutrową. Koszt to blisko 300 tys. zł.

W tym roku miała też powstać nowa trasa biegnąca od Mostu Piastowskiego, przez ul. Bończyka, wzdłuż budynku przy pl. Piłsudskiego, do ulicy Wrocławskiej. Do przetargu nie zgłosił się żaden oferent. Do tej pory miasto nie ponowiło konkursu. Obecnie trwają poszukiwania wykonawcy trasy, która ma powstać wzdłuż ulicy Frankiewicza w Groszowicach. Tutaj ciąg pieszo-rowerowy ma powstać od skrzyżowania z ulicą Przeskok aż do okolicy przejazdu kolejowego. W kasie miasta są na to około 2 miliony złotych.

Miejskie plany budowy ścieżek rowerowych obejmują też wykonanie ciągu wzdłuż ul. Katowickiej (od skrzyżowania z ul. Orląt Lwowskich) oraz połączenie pomiędzy trasą rowerową na moście na ul. Spychalskiego z buspasem na tej ulicy.

Dodajmy, że na początku roku miasto informowało, że w 2019 roku powstaną jeszcze ścieżki m.in. wzdłuż ul. Sosnkowskiego i Horoszkiewicza (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Ozimskiej), al. Witosa (lewa strona), ul. Tysiąclecia i Grudzicka (od skrzyżowania z ul. Ozimską do ul. Wschodniej), ul. Pużaka (od ul. Sosnkowskiego do Tarnopolskiej) oraz ul. Krapkowickiej (połączenie ul. Bolkowskiej z rondem przy II kampusie Politechniki Opolskiej), o łącznej długości około 9 km. Wszystko wskazuje na to, że plan ten będzie przeniesiony na 2020 rok.

polecane: Pierwszy Polak połknął elektroniczną pigułkę