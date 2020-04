Opole szykuje się na kryzys. Gdzie miasto szuka oszczędności?

Brak wpływów z podatku PIT związany jest z zapisani tzw. tarczy antykryzysowej, która ma pomóc przedsiębiorcom w przetrwaniu kryzysu gospodarczego spowodowanego obostrzeniami mającymi spowolnić proces rozprzestrzeniania koronawirusa.

- Miesięcznie oznacza to brak wpływu do budżetu około 20 mln zł - informowała pod koniec marca Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik urzędu miasta.

Do tego dochodziła utrata wpływów m.in. ze strefy płatnego parkowania czy sprzedaży biletów na przejazdy autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. W przypadku marca dawało to ponad 2 mln zł przychodów mniej wobec planów, zaś szacunki na kwiecień to już 3 mln zł.

Koronawirus w Opolu. Ratusz szykuje się na kryzys

W podobnej sytuacji jak Opole są inne samorządy. Utrata wpływów z PIT oznacza, że konieczne jest poszukiwanie oszczędności.

Warszawa na przykład zapowiedziała radykalne cięcia w oświacie. Ma nie być kółek zainteresowań, zajęć wyrównawczych, ograniczone mają być godziny świetlicowe oraz inwestycje. Czy podobne ruchy będą wykonane w Opolu?