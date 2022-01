Opole. Talentownia miała się wyprowadzić, ale nie zamierza. "Prezes odmawia przekazania kluczy i jest agresywny"

Ponad dwa tygodnie temu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu wypowiedział fundacji prowadzącej Talentownię umowę najmu lokalu ze skutkiem natychmiastowym. Dyrektor jednostki tłumaczył, że był okłamywany i doszło do rażącego naruszenia zapisów umowy. Organizacja dostała jednak 14 dni na wyprowadzenie się.

- W obiekcie regularnie odbywają się spotkania biznesowe, a wstęp na nie kosztuje od 60 do 100 złotych. Usłyszałem, że to nie fundacja przyjmuje te pieniądze, a to oznacza, że lokal jest podnajmowany podmiotom trzecim bez zgody MOSiR-u - mówił wówczas Marcin Sabat, dyrektor miejskiej jednostki. - Ponadto na terenie obiektu organizowane są targi i festiwale, odbywa się sprzedaż detaliczna produktów, a my na takie coś zgody nie wyrażaliśmy. Zastanawiam się, czy przypadkiem fundacja nie czerpie korzyści finansowych z tytułu podnajmu.