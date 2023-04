Opole w świecie kreskówek. Te imponujące grafiki zostały stworzone przez komputer w kilkanaście sekund Łukasz Biernacki

Bolek i Lolek, Myszka Miki lub The Simpsons. Każdy z nas na pewno oglądał w życiu przynajmniej jedną kreskówkę. Ich bohaterowie występują jednak zazwyczaj w świecie zupełnie nam nieznanym. A co gdyby przenieść ich do Opola? Z zadaniem przeobrażenia naszego miasta w bajkową rzeczywistość świetnie poradziła sobie sztuczna inteligencja. Zobaczcie, co z tego wyszło.