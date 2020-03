Opole wczoraj i dziś. Niezwykłe kolaże pokazują, jak bardzo zmieniło się miasto

Podróż rozpoczyna się w rejonie Młynówki. Na kolażu widzimy na współczesną Opolską Wenecje oraz to, jak prezentowała się dawniej. Po prawej widoczny jest gmach tzw. starej synagogi. Wybudowano ją w 1842 roku. Nabożeństwa odbywały się tam przez ponad 50 lat, do 1897 roku, kiedy to powstała nowa synagoga w rejonie Stawu Zamkowego. Obecnie budynku mieści się siedziba TVP3 Opole.

Archiwum Państwowe w Opolu