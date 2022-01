Opole. Wiadukt na ul. Struga gaśnie. Z 21 lamp nie świeci już żadna. Urząd mówi, że problemu... nikt nie zgłaszał Mirela Mazurkiewicz

Pięknie oświetlony na początku obiekt stopniowo przygasał i to dosłownie. Kilka dni temu zgasła ostatnia sprawna żarówka. Ratusz zapewnia, że postara się rozwiązać problem. Sławomir Szota Zobacz galerię (6 zdjęć)

Pięknie oświetlony obiekt stopniowo gaśnie i to dosłownie. Czytelnik poinformował nas kilka tygodni temu, że z ponad 20 lamp sprawna jest tylko jedna. Ostatnio i ona zgasła. Co na to ratusz?