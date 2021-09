Opole Wschodnie. Drogowcy zamkną przejazd przez centrum przesiadkowe. Trwają prace przy nowych tunelach [ZDJĘCIA]

Przez ostatnie miesiące kierowcy poruszający się od strony ronda na pl. Konstytucji 3 Maja po dojechaniu do skrzyżowania ulicy Batalionów Chłopskich z Oleską mogli albo skręcić w prawo w tę drugą drogę, albo wjeżdżali na teren wielostanowiskowego przystanku autobusowego wybudowanego przy kampusie Uniwersytetu Opolskiego, by potem dalej jechać objazdem poprowadzonym ulicą Katowicką.

Adam Leszczyński nie precyzuje jak długo obowiązywać będzie ta organizacja ruchu . Przyznaje natomiast, że do czasu ukończenia przebudowy skrzyżowania w rejonie stacji Opole Wschodnie - obecny termin realizacji to koniec tego roku - kierowcy muszą liczyć się z kolejnymi zmianami w sposobie poruszania się w tym punkcie miasta.

W czwartek 23 to ma się zmienić. O ile nadal będzie można zjechać w ul. Oleską, tak dojazd do ul. Katowickiej będzie prowadził prosto, a potem w prawo, po niedawno ukończonej drodze.

Na terenie inwestycji wartej blisko 141 mln zł ukończono już trzeci, ostatni segment nowego przebicia w nasypie kolejowym. Dzięki temu możliwe jest dokończenie najazdu na estakadę prowadzącą nad ul. Oleską. Równolegle prowadzone są prace w przejeździe podziemnym pod ulicami Oleską i Katowicką.

Trwa też przebudowa ul. Oleskiej na odcinku od stacji paliw do ul. Wodociągowej. Chodzi o połówkę drogi od strony zabudowań spółki Wodociągi i Kanalizacja. Z powodu prac zagrodzony jest dostęp do stacji Opole Wschodnie. Adam Leszczyński zaznacza, że miasto zwróciło się do wykonawcy prac, aby ten problem został zlikwidowany.