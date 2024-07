Opole wspiera organizacje pozarządowe. Miasto przekazało społecznikom nowe lokale Dominik Skibiński

Lokale mieszczą się na czwartym piętrze kamienicy przy ul. Damrota 4. Google Street View

Dziewięć opolskich fundacji i stowarzyszeń odebrało od Prezydenta Miasta Opola klucze do nowych lokali. Mieszczą się one na czwartym piętrze kamienicy przy ul. Damrota 4. Miasto odświeżyło je i przekazało na użyczenie. Lokale posłużą społecznikom do codziennej pracy, zależnej od specyfiki danej organizacji.