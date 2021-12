Opole zadłuży się o kolejne 240 mln zł. Radni o pomyśle dowiedzieli się tuż przed sesją

Miasto Opole w 2009 roku zaciągnęło w Europejskim Banku Inwestycyjnym kredyt w wysokości 136 mln zł, a w 2016 roku - kolejny na 150 mln zł, jednak w zeszłym roku zwiększono go do 225 mln zł. Urząd miasta postanowił po raz kolejny zwiększyć wartość kredytu, tym razem o 120 mln zł. W ten sposób okresu spłaty kredytu wydłuży się do końca 2040 roku.

Jednocześnie miasto postanowiło zaciągnąć kolejne 120 mln zł pożyczki, jednak w projekcie uchwały nie wskazano banku, który miałby go udzielić. To bowiem będzie możliwe dopiero po pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.