Opolscy ornitolodzy alarmują, że ktoś strzela do chronionych ptaków, w tym do czarnych bocianów

- Obserwacje pokazały, że nie wszystkie bociany czarne lecą do Afryki. Część próbuje zimować w cieplejszych regionach Europy czy Turcji – opowiada Tomasz Biwo, ornitolog, pracownik Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych. - Bociany z jednego gniazda potrafią polecieć do Afryki dwoma zupełnie różnymi szlakami. W przypadku pary młodych, która wykluła się w 2021 roku w gnieździe w Górach Opawskich, jeden poleciał przez Gibraltar, a drugi przez Bosfor.

Dyskretny kuzyn białego boćka

W Polsce uznaje się, że liczebność bocianów czarnych utrzymuje się na stałym poziomie od lat 70. ubiegłego wieku. Na Opolszczyźnie znanych jest ok. 30 rewirów ochronnych gniazd bociana czarnego. Nie wszystkie gniazda są regularnie zajmowane. Co roku jednak około 20 par przystępuje do lęgów. Kiedyś liczniej gniazdowały we wschodniej części województwa śląskiego, teraz są liczniejsze na Przedgórzu Sudeckim, w tym w Górach Opawskich oraz w Borach Stobrawskich.