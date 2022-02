Opolscy policjanci rozpracowali grupę internetowych oszustów. Poszkodowanych jest 200 osób, które straciły pond pół miliona złotych! Sławomir Draguła

Opolscy śledczy rozbili grupę internetowych oszustów. Polska The Times

Trzynaście osób obejmuje akt oskarżenia, który Prokuratura Okręgowa w Opolu skierowała do tutejszego sądu okręgowego. To efekt śledztwa, które dotyczy internetowych oszustw. Oskarżeni usłyszeli też zarzuty prania brudnych pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im kara do 10 lat więzienia.