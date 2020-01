Opolscy psychiatrzy domagają się zmiany nierealnych przepisów

Na Opolszczyźnie przygotowywany jest Regionalny Program Zdrowia Psychicznego. Jego realizacja może być jednak trudna w związku ze zmianami wprowadzonymi w czerwcu przez resort zdrowia. Już pół roku temu opolscy psychiatrzy dyskutowali na ten temat. Efektem było pismo do Ministerstwa Zdrowia. - Niestety odpowiedź resortu, delikatnie mówiąc, nas nie satysfakcjonuje - mówi Roman Kolek.

- W powiatowych pytają czy będziemy zamykać oddziały psychiatryczne. Nie będziemy, bo one są bardzo potrzebne. Z drugiej strony nie są w stanie funkcjonować zgodnie z wprowadzonymi niedawno przepisami. Nowe normy nie tylko nie gwarantują bezpieczeństwa pacjentów, ale wręcz zagrażają funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia psychicznego - powiedział nto Roman Kolek, wicemarszałek województwa.

System opieki powinien być dostosowany do możliwości szpitali - podkreślają specjaliści - tymczasem ministerstwo stawia oczekiwania zupełnie oderwane od rzeczywistości. Nowe przepisy wymagają np. by od stycznia na izbie przyjęć i w oddziale dyżurowali odrębni lekarze.

- U mnie jest to niewykonalne - twierdzi dyrektor Nazimek. - Musielibyśmy zatrudnić dodatkowo 12 lekarzy i całkowicie zmienić specyfikę oddziałów jakie są w naszym centrum. Nie mamy kandydatów gotowych do pracy, ani rezydentów.

Psychiatria w Polsce, szczególnie ta adresowana do dzieci i młodzieży, jest w stanie kryzysu. Zdaniem fachowców wymagania dotyczące zatrudnienia pielęgniarek jeszcze ten kryzys pogłębią. Tymczasem w kraju pomocy potrzebuje ok. 600 tys. dzieci. Psychiatrycznie leczy się 1,6 mln Polaków, a lekarzy psychiatrów jest u nas zaledwie ok. 4 tysięcy.