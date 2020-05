Opolscy restauratorzy szykują się do otwarcia lokali. Jakie muszą spełnić warunki? Jakie będą zasady w restauracjach od 18 maja?

Wydzielone lokale, jak Pizza Hut czy Lodziarnia Sopelek będą musiały zadbać o to same. W otwartej przestrzeni gastronomicznej pojawią się informacje o obowiązujących tam zasadach dla klientów. Przygotowujemy stoliki i miejsca dla rodzin i jednoosobowe, które będą regularnie czyszczone. Zadbają o to służby porządkowe, a ochrona w pierwszych dniach też będzie przypominała, żeby stosować się do zasad - zapowiada Aleksandra Mastalerz, regional marketing manager z Nepi Rockcastle, do którego należą te opolskie centra handlowe.