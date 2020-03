Opolscy samorządowcy za przeniesieniem wyborów prezydenckich 2020

Opolscy samorządowcy są za przesunięciem wyborów prezydenckich. Być może nawet o rok. Burmistrz Kluczborka napisał w tej sprawie do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. W jego ślady idzie prezydent Kędzierzyna-Koźla.

Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar napisał jednoznacznie (jego list publikowaliśmy w niedzielę): W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa i powodowaną przez niego chorobą Covid-19, a także obowiązującymi ograniczeniami wynikającymi z wprowadzonego stanu epidemii, nie mamy możliwości należytego przygotowania oraz w sposób bezpieczny przeprowadzenia 10 maja wyborów na urząd prezydenta RP. - Przygotowuję właśnie podobny list – mówi Sabina Nowosielska, prezydent Kędzierzyna-Koźla. - Poinformuję w nim przewodniczącego PKW, że nie jestem w stanie zapewnić odpowiedniej liczby osób do obwodowych komisji wyborczych. Uważam, że nie mamy właściwych środków. Ponadto, jeżeli od dwóch tygodni nieprzerwanie, w każdym wywiadzie apeluję, by ludzie zostali w domu, bo bezpieczeństwo zdrowotne jest najważniejsze, to moje stanowisko w sprawie terminu wyborów musi być z tym zbieżne. Powtórzę: bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nic złego się nie stanie, jeśli wybory zostaną przeprowadzone w innym terminie. Nawet za rok.

Wyrazisty pogląd w sprawie wyborów wyraża także prezydent Opola. - Jako prezydent miasta jestem bezpośrednio odpowiedzialny za bezpieczeństwo miasta i jego mieszkańców, dlatego stanowczo oznajmiam, że organizacja wyborów w stanie epidemii jest nieuzasadnionym narażeniem na utratę zdrowia i życia mieszkańców – napisał w specjalnym oświadczeniu Arkadiusz Wiśniewski. - Już w tej chwili należałoby zbierać chętnych do pracy w komisjach. W tych warunkach to zadanie jest nie do wykonania.

Prezydent Opola podkreśla, że wszelkie imprezy masowe w mieście do 17 maja zostały odwołane. Przypomina także, że trudno organizować wybory w sytuacji, gdy funkcjonowanie urzędu miasta jest z konieczności ograniczone. - Organizując wybory trzeba m.in. przeszkolić członów komisji, zapewnić wyposażenie lokali wyborczych, rozwieźć karty do głosowania, wcześniej te karty podzielić – przypomina Arkadiusz Wiśniewski. - Należy też przygotować miejsca do głosowania, a siedzibą większości OKW są szkoły i przedszkola, które teraz są pozamykane. Nie wspominam już o narażaniu ludzi na siedzenie w komisjach wyborczych i wielogodzinną pracę. I to z tłumami, które przyjdą głosować. Jak zapewnić środki bezpieczeństwa - maseczki, rękawice czy płyny do dezynfekcji, których teraz tak bardzo na rynku brakuje i które najbardziej potrzebne są do ratowania ludzkiego życia w szpitalach. (...) Sytuacja, w jakiej się znajdujemy jest nieprzewidywalna, natomiast my musimy działać w sposób przewidywalny (…).

Za przesunięciem wyborów jest także burmistrz Brzegu. - Jeśli będziemy mieli do czynienia z eskalacją epidemii, na pewno warto pomyśleć o przełożeniu ich daty - mówi Jerzy Wrębiak. - Jest to także zdanie urzędującego prezydenta RP. Wciąż rozważane są różne warianty. Możliwość głosowania korespondencyjnego jest dobra, ale trudna technicznie dla szerokiego grona osób. Bez wątpienia pierwszym zadaniem jest dzisiaj walka z epidemią. Wybory są na drugim miejscu. Urzędnicy i członkowie obwodowych komisji wyborczych też mają rodziny i o ich zdrowie trzeba się troszczyć. Podobnie jak o wszystkich wyborców. Przełożenie terminu wyborów byłoby najlepszym rozwiązaniem. Burmistrz Strzelec Op. Tadeusz Goc przyznaje, że popiera pogląd Jarosława Kielara. - Ale ja się teraz nie chcę zajmować wyborami – mówi. - Zwłaszcza że rządzący tak zmienili procedurę związaną z wyborami, że zajmują się nimi osoby i instytucje poza gminą. Samorządy tylko pomagają. Mnie interesuje rozwiązywanie konkretnych problemów i na tym się koncentruję. To jest taktyka rządzących, że od soboty mówimy wszyscy o wyborach zamiast o pakiecie antykryzysowym.

Samorządy przeciwko organizacji wyborów? Głos zabrał wicemarszałek Terlecki Wybory prezydenckie powinny odbyć się 10 maja - powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki na antenie Radia Kraków. Jego zdaniem samorządy nie powinny tego blokować. - Samorządy nie są poza władzą państwową i jeśli będzie opór z ich strony, żeby przeprowadzić wybory prezydenckie, wprowadzimy tam komisarzy – stwierdził Terlecki.

