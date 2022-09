Opolscy uczniowie i studenci z rentą rodzinną muszą pamiętać o ważnym obowiązku wobec ZUS

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16. roku życia, a jeśli kontynuują naukę, to do ukończenia 25 lat. Gdy 25. rok życia przypada na ostatni roku studiów, to ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną do końca roku akademickiego. Świadczenie to jest wypłacane przez cały rok szkolny oraz w czasie wakacji. Uczniowie szkół ponadpodstawowych rentę dostają co miesiąc, do końca sierpnia, natomiast studenci do końca roku akademickiego, czyli do września.

- Uczniowie i studenci, którzy dotąd otrzymywali rentę rodzinną, a zamierzą dalej się edukować powinni jak najszybciej dostarczyć do ZUS wniosek o wypłacenie świadczenia. Do tego jest potrzebne aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni. Jeśli uczniowie dostarczą je do końca września, a studenci do końca października to renta rodzinna będzie wypłacana bez przerwy - mówi

Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.