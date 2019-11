Opolska firma Kocot Kids beneficjentem projektu unijnego Granty na dizajn

Kolekcja zaprojektowana przez Agatę Goncarczyk to zestaw mebli dla dzieci powyżej 7 roku życia. W jej skład wchodzi łóżko z szufladą, biurko, szafa oraz komoda. Swobodną personalizację zapewnia możliwość zmiany frontów, a dowolną konfigurację gwarantuje wykorzystanie stalowego stelaża. Do produkcji kolekcji wykorzystano sklejkę, płytę laminowaną oraz malowane proszkowo stalowe rury.

- Projekt opracowany dla Kocot Kids wyróżnia się kilkoma elementami. Przede wszystkim łóżko ma bardzo pojemną szufladę, która po wyciągnięciu może tworzyć drugie miejsce do spania – jeden mebel z dwoma materacami. Całość ma charakter nieco modułowy, bardzo funkcjonalny, który można dostosować do różnych potrzeb. Jeśli chodzi o system szafa-biurko-komoda, to jest on oparty na metalowym stelażu, składającym się z rurek, które dodatkowo można uzupełniać innymi meblami, aby utworzyć jeden, spójny ciąg – mówi Agata Goncarczyk, autorka projektu.

Projekt Granty na dizajn umożliwia polskim firmom meblarskim stworzenie unikalnych kolekcji z pomocą profesjonalnych projektantów i design managerów. Jedną z nich było Kocot Kids – producent mebli dla dzieci, oferujący kolekcje stylowych mebelków do sypialni maluszków, przedszkolaków i uczniów.

Kocot Kids to firma rodzinna, w której wiedza przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Od kilku lat zajmujemy się produkcją mebli dziecięcych. Na udział w projekcie Granty na dizajn zdecydowaliśmy się, ponieważ zależało nam na poszerzeniu oferty mebli o nową kolekcję. O inicjatywie dowiedzieliśmy się ze strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki współpracy, prezentujemy dzisiaj nowe propozycje w naszym portfolio, stworzone z nowych półproduktów, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia – sklejki i metalu – mówią Magdalena i Lech Kocot, właściciele firmy Kocot Kids.

Inicjatywa łącząca projektantów wzorniczych z polskimi przedsiębiorstwami meblarskimi to forma wsparcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw meblarskich w Polsce. Program to nie tylko źródło praktycznej wiedzy dotyczącej projektowania wzorniczego mebli, ale również cykl szkoleń z zakresu szeroko pojętego designu, od trendów społecznych, konsumenckich i technologicznych, po komunikację oraz dystrybucję i sprzedaż. Granty na dizajn, realizowane przez biuro strategiczno-projektowe CODE design, były przeznaczone dla firm, które wcześniej nie korzystały z usług profesjonalnych projektantów mebli.

Wystawa na międzynarodowych targach – Warsaw Home Expo, na których Kocot Kids zaprezentował nową kolekcję autorstwa Agaty Gancarczyk, była zwieńczeniem całego procesu projektowego mebli.