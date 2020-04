Opolska firma stworzyła mobilny gabinet lekarski, który mógłby być wykorzystany do walki z koronawirusem

Wicemarszałek Roman Kolek ocenia, że po tych modyfikacjach mobilne pomieszczenie może być bezpiecznie wykorzystywane w dzisiejszej sytuacji przez wszystkie służby medyczne.

Można nim dojechać do miejsca kwarantanny, do izolatoriów, ale i do szpitali. To profesjonalnie przygotowane pomieszczenie, z możliwością dezynfekcji. W wygodnych i bezpiecznych warunkach można tu pobierać próbki do badań. To szansa na zwiększenie liczby takich badań – ocenił wicemarszałek.