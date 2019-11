Opolska Jesień Literacka 2019. Tłumy na spotkaniu z Łukaszem Orbitowskim w MBP [ZDJĘCIA]

- Mnie bardzo cieszy, że ludzie czytają moje książki na różne sposoby i każdy wyciąga z nich coś innego. Państwo są różni i książka jest dziełem bardzo złożonym, to nie jest ani piosenka, ani odcinek serialu telewizyjnego. Powinna być czymś, co jest łatwo przyswajalne, ale długo trawione. - mówi Łukasz Orbitowski.

Tematem spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej była jego najnowsza książka pt. "Kult" – powieść dokumentująca oławskie objawienia w Polsce w latach 80. minionego stulecia.

- Kiedy zaczynałem swoją przygodę z Oławą i usłyszałem o objawieniach to raczej nie wyobrażałem sobie, że będę pisał o tym książkę - opowiada Łukasz Orbitowski. - Miałem wtedy 18 lat i raczej chciałem napić się wina. Ale dzięki oławskim kontaktom ta opowieść była aktualizowana. To była jakaś część mojego życia, ta historyjka we mnie siedziała i zorientowałem się, że nikt o tym nie pisze, to powiedziałem, że ja to będę pisał. Jeszcze nigdy nie pospieszyłem się tak ujawnieniem tematu mojej książki, bo obawiałem się, że ktoś to ogłosi przede mną - dodaje.