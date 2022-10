Opolska opozycja chce dymisji wiceministra Janusza Kowalskiego. Chodzi o grunty dzierżawione przez Top Farms

Firma Top Farms musi z końcem 2023 roku zwrócić wszystkie grunty Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, ponieważ wówczas upływa termin ich dzierżawy od Skarbu Państwa.

Na nagraniach, do których dotarł Newsweek, obecny asystent wiceministra Janusza Kowalskiego – Tomasz Ognisty rozmawia z trzema rolnikami na temat przejęcia tych państwowych ziem pod dzierżawę i sugeruje im, co muszą zrobić, aby ziemia trafi właśnie do nich. A ziem jest całkiem sporo, bo aż 10 tys. hektarów.

Nie wiadomo jednak, kiedy ani gdzie nagrania powstały, bo są tu rozbieżności. Tygodnik tłumaczy, że pochodzą z 2022 roku, a spotkanie odbywało się w Opolu.

Z kolei Tomasz Ognisty zapewnia, że było to dwa lata wcześniej i nie w Opolu, a Głubczycach. Jest to o tyle istotne, że Ognisty funkcję doradcy Kowalskiego objął w połowie 2020 r., czyli w momencie nagrania nie był asystentem posła, tylko wiceprzewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych NSZZ RI „Solidarność”.