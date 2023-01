Opolska "Solidarność" walczy o podwyżki pracowników instytucji kultury. Ci czują się pominięci przez marszałka. Jest odpowiedź umwo

Przedstawiciele prawie wszystkich instytucji kultury, dla których organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, zorganizowali w siedzibie „Solidarności” konferencję prasową pod nazwą „Opolskie Dziady Kultury”, podczas której opowiadali o swojej trudnej sytuacji finansowej. Byli przedstawiciele Muzeum Śląska Opolskiego, Filharmonii Opolskiej, Muzeum Wsi Opolskiej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

Grzegorz Adamczyk, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego, zwrócił uwagę na to, że wynagrodzenia w instytucjach kultury są o 2 tys. złotych niższe od wynagrodzeń w departamentach podległych marszałkowi.

- Średnia płaca w instytucjach kultury to 4800 brutto. Natomiast średnia płaca w departamencie kultury to 6900 zł, a w departamencie środków europejskich 7100 zł. To nas najbardziej denerwuje. Całą robotę załatwiają pracownicy tych instytucji kultury, a nie urzędnicy. Skąd te dysproporcje? – pytał.