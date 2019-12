Opolski Alarm Smogowy przeprowadził eksperyment. Manekin przez siedem dni "oddychał" powietrzem w Opolu. "Czarne płuco"

Eksperyment aktywiści z OAS prowadzili w dniach od 5 do 12 grudnia. W tym czasie manekin stał na terenie jednej z posesji w Grudzicach. Powietrze było zasysane przez wentylator.

- To oczywiście tylko symulacja oddechu, jednakże to, co widzimy, daje pojęcie o tym, co trafia do naszych płuc, szczególnie wtedy, gdy powietrze jest zanieczyszczone tak, jak w Opolu. Chodzi o zobrazowanie jakości powietrza, bo cyfry nie działają tak mocno na wyobraźnię – argumentuje Janusz Piotrowski.