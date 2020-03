Opolski biznes wspiera służbę zdrowia. Firmy przekazują dary

- Program dofinansowania jest pierwszym z etapów pomocy szpitalom. Łącznie z siostrzaną spółką Agri Plus obie firmy wesprą kilkanaście szpitali w całym kraju na łączną kwotę przekraczającą półtora miliona złotych. Wsparcie lokalnych placówek medycznych w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 jest jednym z kluczowych zadań spółki w zakresie pomocy lokalnym społecznościom. Przekazane środki są elementem wsparcia prowadzonego w regionach, w których znajdują się zakłady produkcyjne Animex Foods - uzasadnia Łukasz Dominiak.

– Solidaryzujemy się ze służbą zdrowia, która znalazła się na pierwszej linii frontu z wirusem i chcemy zapewnić im odpowiednie wsparcie. Po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją obu placówek zapotrzebowania, zorganizowaliśmy w Solaris Center i CH Karolinka wraz z naszymi najemcami, specjalne pakiety pomocowe. Ciągle monitorujemy sytuację, by na bieżąco zaopatrywać szpitale w niezbędny asortyment. Kolejna dostawę planujemy w przyszłym tygodniu – zapowiada Aleksandra Mastalerz z Nepi Rockcastle.

Z kolei firma Nepi Rockcastle Polska - właściciel galerii Solaris oraz centrum handlowego Karolinka - przekazała 800 maseczek jednorazowych oraz 200 pakietów energetycznych (wody, batony, czekolady, musy, banany, itd.) na rzecz pracowników do Opolskiego Centrum Ratownictwa i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

500 sztuk kombinezonów jednorazowych fizelinowych trafiło w minionym tygodniu do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – przekazała je firma Nutricia Zakłady Produkcyjne . - Warto podkreślić, że firma Nutricia ściśle współpracuje z Uniwersytetem Opolskim, a jej dyrektor Andrzej Drosik jest przewodniczącym Rady Uczelni UO - napisano w komunikacie na stronie Uniwersytetu Opolskiego.

Carrefour zdecydował się przekazać podobne wsparcie łącznie do 41 szpitali zakaźnych zlokalizowanych na terenie całego kraju i zlokalizowanych w pobliżu hipermarketów należących do sieci. Wsparcie placówek w zaspokojeniu ich bieżących potrzeb pozwoli skuteczniej walczyć z pandemią oraz zadbać o większy komfort pracy personelu medycznego w tym trudnym dla wszystkich okresie:

Sieć handlowa Carrefour podjęła decyzję o objęciu szpitala zakaźnego w Kędzierzynie Koźlu bezpośrednią pomocą żywnościową. Pomoc do szpitala trafi bezpośrednio z hipermarketu przy ul. Kozielskiej.

Pomoc wszystkim 41 szpitalom będzie świadczona przynajmniej przez najbliższe 3 miesiące lub do czasu skutecznego ograniczenia pandemii na polskim rynku. Wartość pomocy szacowana jest na ponad 650.000 złotych.

Sieć stacji paliw Circle K do 15 kwietnia przedłużyła akcję częstowania darmową kawą ratowników medycznych i przedstawicieli służb mundurowych. Dotychczas - od 16 marca - skorzystało z niej 30 tys. osób.

- Nasza akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem wśród ratowników medycznych oraz pracowników służb mundurowych, co uświadomiło nam jak bardzo jest potrzebna i pożyteczna. W tej trudnej sytuacji, często ciepły napój jest jedyną chwilą oddechu dla przedstawicieli tych służb, którzy codziennie podejmują bardzo ciężką pracę, w trosce o nasze bezpieczeństwo i zdrowie. Ich walka nadal trwa, dlatego podjęliśmy decyzję o kontynuacji naszej akcji. To tylko drobny gest, którym chcemy im podziękować za zaangażowanie i wysiłek. Bardzo cieszy nas, że do tej inicjatywy dołączyły również inne sieci stacji paliw. Wierzę, że w tej trudnej sytuacji, działając razem i wspierając się nawzajem jesteśmy w stanie osiągnąć więcej – skomentował Michał Ciszek, prezes Circle K Polska.