Opolski Dom Nadziei prawie gotowy. To miejsce dla bezdomnych

W czwartek po południu w piwnicy budynku przy ul. Książąt Opolskich 44 (przed laty była tu część seminarium duchownego) montowano wyposażenie kuchni, przywiezione też zostały stoły. Kiedy skończy się epidemia będzie mogło przy nich usiąść jednorazowo do posiłku 40 osób. To oznacza, że jedzenie będzie tu w przyszłości wydawane w soboty na dwa lub na trzy rzuty.

Do dyspozycji bezdomnych będzie także pokój do indywidualnych rozmów, dwie łazienki, w tym jedna przystosowana do potrzeb niepełnosprawnych i prysznic, a także magazyn ubraniowy.

Na ścianie głównego pomieszczenia wisi Matka Boża z Dzieciątkiem w ozdobnej ramie.