Opolski ogród zoologiczny pobił kolejne rekordy. Nawet 9 tysięcy odwiedzających jednego dnia! Ale na tym nie koniec sukcesów...

Świetne pod względem frekwencji było też lato.

– W najgorętszych miesiącach, od czerwca do sierpnia, przybyło do nas ponad 200 tysięcy ludzi, co daje średnią na poziomie 67 tysięcy osób każdego miesiąca. Z dumą przyznajemy, że to kolejny rekord – tłumaczy Miłosz Bogdanowicz, rzecznik opolskiego zoo. – Frekwencyjnie w regionie okazaliśmy się nie do pobicia. Bardzo dziękujemy wszystkim miłośnikom zwierząt i roślin, którzy tak chętnie do nas przybywali. Cieszymy się, że jesteście z nami każdego dnia – dopowiada Bogdanowicz.