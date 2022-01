Opolski Orszak III Króli zakończy się kolędowaniem na Rynku. Zaproszeni jesteśmy wszyscy

Zapraszamy serdecznie wszystkich do udziału w Orszaku Trzech Króli – mówił Arkadiusz Wiśniewski – spotykamy się o 14.30 na pl. Jana Pawła II. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego wydarzenia, które powstaje wspólnym staraniem naszym i diecezji. Zachęcamy całe rodziny, pamiętajmy o duchowym wymiarze naszego życia.

O 15.00 orszak wyruszy z pl. Jana Pawła II, przejdzie ul. Ozimską w kierunku pl. Wolności, a następnie obok kościoła oo. Franciszkanów wejdzie na Rynek, gdzie odbędzie się pokłon Trzech Króli. Orszak zakończy się wspólnym kolędowaniem.

Udział zapowiedziały PSP w Opolu nr 1, 2, 7, 9, 14, 21, 24, 28 i 33, Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim, LO w Opolu nr 1, 2 i 8, harcerze z ZHP i z ZHR.

Biskup Andrzej Czaja przypomniał, że orszak jest adresowany nie tylko do wyznawców Chrystusa, ale do wszystkich ludzi dobrej woli. – Wszystkich zapraszamy – dodał – by wyrazić swoją radość, ale też powierzyć Panu Bogu na początku roku naszą przyszłość, której nie znamy. Chcemy pójść także z mocnym akcentem modlitwy za wszystkich chorych i cierpiących oraz za tych, którzy im służą.