Opolski Park Sportu. Na terenie po Cieplaku trwa budowa kompleksu sportowego

W hali będzie podwieszana bieżnia oraz ścianka wspinaczkowa. Wewnątrz będzie infrastruktura do gry w futsal, siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną. Będą też pomieszczenia do sportów walki.

Budowa ścian potrwa jeszcze kilka miesięcy. Następnie hala ma być zadaszona. – Obiekt w stanie surowym, zamkniętym, powinien być gotowy do końca roku – zapowiada Krzysztof Machała.

- Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Ich postęp to około 16-17 procent – wskazuje Krzysztof Machała, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Hala jest częścią Opolskiego Parku Sportu. Składać na niego będą się też dwa boiska – trawiaste do gry w piłkę nożną oraz wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią i bandami, by można było przerabiać je na lodowisko w okresie zimowym. Do tego dochodzi plan budowy rowerowego pumptracku.