Opolski Piknik Naukowy za nami. Pokazano, że nauka nie musi być nudna i trudna. Blisko 40 stoisk przyciągnęło tłumy ludzi

Liderem organizacji wydarzenia był Uniwersytet Opolski. Uczelnia wystawiła też największą liczbę stoisk.

- Stoiska organizowane są przez koordynatorów wydziałowych, studentów, pracowników - informowała dr Katarzyna Książek, koordynator pikniku. - To jest wyjście nauki do ludzi i pokazanie jej fajnej strony. Oczywiście, że ona wymaga wysiłku, ale nawet gra planszowa ma swoje reguły, których trzeba się nauczyć. Dokładnie tak samo jest z nauką. Nauczmy się reguł i bawmy się przez całe życie pracując i kochając to, co robimy.