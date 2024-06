Opolski Piknik Wolności przyciągnął opolan mimo kapryśnej pogody

- To były ciężkie czasy, zwłaszcza dla kobiet – wspominała w rozmowie z reporterką nto. – Przetrwaliśmy, teraz możemy cieszyć się wolnością i jedyne co mnie smuci to fakt, że na tych obchodach tak mało jeśli ludzi młodych, że oni nie czują potrzeby świętowania, bo naprawdę mamy co świętować. W PRL-u w sklepach nie było pieluch dla dzieci, człowiek musiał nieźle się natrudzić, żeby zdobyć podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego. Dojeżdżanie do pracy było wyzwaniem, bo nigdy nie było pewności, czy uda się dopchnąć do środka autobusu, w którym zazwyczaj ścisk był taki, że można było stracić guziki w ubraniach. Odkąd wstąpiliśmy do Unii Europejskiej mamy wszystko. A tymczasem przed 1989 rokiem sukcesem było to, gdy we Wrocławiu udało się kupić banana.