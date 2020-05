Opolski poseł Kamil Bortniczuk z Porozumienia zagłosuje za wyborami kopertowymi

We wtorek wieczorem Senat postanowił w całości odrzucić projekt ustawy, w myśl której wybory prezydenckie 2020 zaplanowane na 10 maja odbywać miałyby się tylko w formie korespondencyjnej. Teraz ustawa wraca do Sejmu, a jej losy zależą od tego, jak zachowają się posłowie Porozumienia Jarosława Gowina.

Wskazywano, że dwóch młodych opolskich polityków Porozumienia - rzecznik partii Kamil Bortniczuk oraz wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa - są bliżej poparcia wyborów kopertowych. We wtorek próbowaliśmy zapytać ich wprost jak zachowają się, gdy ustawa w tej sprawie wróci do Sejmu z Senatu. Marcin Ociepa nie odebrał telefonu ani nie oddzwonił, zaś Kamil Bortniczuk odmówił komentarza stwierdzając, że posłowie Porozumienia nie składają deklaracji w tej sprawie i nie ma w tej sprawie wyjątków.

Głosujemy bez dyscypliny. Zapowiadaliśmy to wielokrotnie. Wielokrotnie przez wiele tygodni prezes naszej partii Jarosław Gowin mówił, że zagłosuje przeciwko wyborom korespondencyjnym. Ja osobiście mówiłem, że jeżeli opozycja nie zdecyduje się poprzeć naszej propozycji zmiany w Konstytucji [formacja Jarosława Gowina proponowała, aby wydłużyć o dwa lata kadencję Andrzeja Dudy i przeprowadzić wybory w 2022, w których on nie mógłby się ubiegać o reelekcję - dop. red.], to zagłosuję za wyborami korespondencyjnymi - mówił Kamil Bortniczuk w rozmowie z RMF FM.

W rozmowie z RMF FM Kamil Bortniczuk zarzucił też posłom opozycji, że to za ich sprawą głosowanie w sprawie wyborów kopertowych urosło do rangi wydarzenia politycznego i że to oni w ostatnich tygodniach dolewają oliwy do ognia w tej sprawie.

- Tym bardziej dlatego zamierzam tę ustawę poprzeć, aby już tej oliwy więcej nie dolewać - stwierdził.

Porozumienie z PSL i Kukiz'15? "Nic mi o tym nie wiadomo"

Kamil Bornticzuk był też dopytywany o to, czy Porozumienie może opuścić szeregi Zjednoczonej Prawicy i stworzyć nową koalicję z PSL i Kukiz'15.