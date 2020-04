Opolski Teatr Lalki i Aktora przygotował nowy repertuar. Kilkanaście cykli filmowych zobaczymy online

- Wszystko przygotowywaliśmy najlepiej jak potrafimy – ale samodzielnie, przy użyciu podstawowych technologii, wykorzystując lalki z naszych spektakli lub takie, które można znaleźć lub wykonać w domu. A wszystko po to by pokazać, że każdy także może we własnych, domowych warunkach tworzyć teatr - mówi Magdalena Starczewska, specjalista ds. marketingu i kreowania wizerunku.

Na stronie teatrlalaki.opole.pl jest już kilkuminutowy film, w którym Jakub Kowalczyk opowiada o pracy aktora od kulis. W humorystyczny sposób pokazuje dzień z życia aktora, przybliża jego pracę, a także pozwala zobaczyć to, co na co dzień niedostępne jest dla wzroku widza. Proces prób, charakteryzacja, kostiumy, przygotowanie do spektaklu. A wszystko w zabawnej formie.