Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego: brakuje nam specjalnych maseczek

- Jeśli mamy pacjenta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, to ubieramy specjalne maseczki ochronne i kombinezony. Problem w tym, że jest ich zdecydowanie za mało - mówi Tomasz Gatnikiewicz, ratownik medyczny z Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i szef związkowej „Solidarności”. - Ostatnio każdy zespół dostał po sześć takich maseczek. Nie wiemy, czy i ewentualnie kiedy pojawią się następne. Staramy się racjonalnie wykorzystywać to, co mamy, ale nie chcemy też ryzykować bezpieczeństwa naszego, naszych rodzin i pacjentów.

Zakażenie koronawirusem może mieć przebieg zbliżony do grypy. Za każdym razem, gdy zespół pogotowia jest wzywany do pacjenta z grypopodobnymi objawami, pojawia się zagwozdka: skorzystać z akcesoriów ochronnych czy zachować je dla jeszcze bardziej podejrzanego przypadku.

Ratownicy są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Boją się o własne zdrowie, ale podkreślają, że nie tylko ze względu na siebie muszą minimalizowanie ryzyko zakażenia.

- Wirus przez szereg dni nie daje przecież objawów, dlatego zakażony ratownik medyczny mógłby przenieść go dalej, na kolejnych pacjentów - mówi Tomasz Gatnikiewicz. - Dyspozytor, który wysyła zespół do pacjenta, zbiera wywiad epidemiologiczny. Takie są wytyczne i musi on być przeprowadzony nawet wtedy, gdy zgłoszenie dotyczy na przykład urazu nogi. Jeśli coś wzbudza podejrzenia ratowników, to już będąc w drodze dzwonimy do zgłaszającego, żeby ocenić ryzyko i na przykład założyć specjalistyczne maski, które dziś tak oszczędzamy. Stąd nasz apel o pomoc.

Darczyńcy mogą skontaktować się z szefem działającego przy OCRM związku zawodowego pisząc na adres mailowy: solidarnosc.ocrm@gmail.com