Opolskie dla młodzieży na 25 lat obrony Województwa Opolskiego. Duże pieniądze trafią do młodych z regionu

Poprzednia edycja programu „Opolskie dla Młodzieży” podsumowana została w styczniu br. wtedy na wszystkie zgłoszone inicjatywy młodych przeznaczono 600 tysięcy złotych.

- Jest to dobra kontynuacja tego co zaczęliśmy w tamtym roku. Opolskie dla młodzieży wynika z tego, że Komisja Europejska i Parlament Europejski nazwały rok 2022 europejskim rokiem młodzieży. Zdecydowaliśmy wtedy, że podejmiemy się bardzo konkretnych działań, czyli zaoferujemy naszym młodym ludziom możliwość finansową zorganizowania tego co ich interesuje. Udało nam się zrealizować ponad 100 tego typu wydarzeń – przypomniał Andrzej Buła.