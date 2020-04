Opolskie feministki protestują przeciwko zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego. Niektóre bez wychodzenia z domu!

- Uważam, że bestialstwem jest zmuszanie kobiet do tego, by rodziły nieuleczalnie chore dzieci. Czasami wiedząc, że te dzieci tuż po porodzie umrą - mówi Małgorzata Kulczycka, opolska feministka. - Nie ma powodu, by skazywać kobiet na trwające wiele tygodni tortury. Są osoby, które wierzą w cuda i my nikomu nie odbieramy prawa do tego. Jeśli kobieta zechce donosić taką ciężę - oczywiście powinna mieć do tego prawo. Ale nie można do tego nikogo zmuszać!