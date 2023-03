Opolskie firmy mogą zdobyć dotacje na innowacyjne projekty. Nowy nabór Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

- Chcemy, aby firmy stworzyły trwałą szansę i przewagę konkurencyjną na przyszłość. W tej perspektywie na same innowacje mamy 60 milionów złotych. Jako OCRG jesteśmy nie tylko Instytucją Pośredniczącą prowadzącą nabory zewnętrzne. Sami także będziemy realizatorami projektów wspierających naszych opolskich przedsiębiorców – dodaje Tomasz Hanzel.

- Bardzo nam zależy, aby nasze przedsiębiorstwa były innowacyjne, opracowywały nowe technologie i produkty, a do tego potrzebne są pieniądze - uważa Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa. - W tej sferze pieniądze publiczne są jak najbardziej właściwe. To obszar wiążący się z dużym ryzykiem i dużymi kosztami. Nie każdego przedsiębiorcę na to stać. Wspierać będziemy projekty od 300 tysięcy do 1 miliona złotych. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy są dla nas niezwykle istotni.