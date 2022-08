Opolskie giełdy staroci. Gdzie się odbywają, co można tam kupić za grosze? Największe perełki z pchlich targów na Opolszczyźnie TK

Egzotyczne maski, wyjątkowe porcelany, wciąż sprawne stare radia i gramofony, biała broń sprzed epoki czy urocze, drewniane zabawki - to tylko niektóre rzeczy, które możemy znaleźć na opolskich giełdach staroci. Największe w tym roku odbywały się w Kędzierzynie-Koźlu i Nysie. Część Opolan jeździ także do bytomskich Szombierek, gdzie znajduje się największy pchli targ w Polsce. Zebraliśmy dla Was informacje o tym, gdzie kupić takie cacuszka i pokazujemy najciekawsze z nich.