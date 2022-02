Opolskie. Mamy nieuleczalnie chorych dzieci będą miały wyjątkowy Dzień Kobiet. Ty też możesz pomóc Mirela Mazurkiewicz

Za pomysłem przygotowania prezentów dla mam nieuleczalnie chorych dzieci stoi Magdalena Starczewska, opolanka, która na co dzień zajmuje się PR-em Opolskiego Teatru Lalki i Aktora. Do akcji cały czas można się włączyć. Adam Wójcik

Dopiero wchodząc do ich świata widać, ile niosą na swoich barkach. Nie skarżą się, bo przecież gra toczy się o to, by wytargować ze śmiercią każdy kolejny dzień dla ich pociech. Za sprawą akcji zainicjowanej przez opolankę, mamy podopiecznych dziecięcego hospicjum będą miały szansę oderwać się od trudnej codzienności.