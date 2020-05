Opolskie matury. Zobacz, jak wyglądały w poprzednich latach!

Matura 2020 miała się rozpocząć tuż po pierwszym majowym weekendzie, tradycyjnie od egzaminu pisemnego z języka polskiego. Plany te pokrzyżowała jednak epidemia. Od połowy marca budynki szkół w całej Polsce są zamknięte, a lekcje są prowadzone zdalnie. Z tego względu nie było też oficjalnych pożegnań uczniów ostatnich klas w szkołach ponadpodstawowych.

Resort edukacji długo zwlekał z przesunięciem matury 2020. Gdy to już nastąpiło, termin rozpoczęcia egzaminów wyznaczono na 8 czerwca. Dyrektorzy szkół w Polsce przyznają, że do tej pory nie otrzymali szczegółowych wytycznych jak powinna wyglądać organizacja egzaminów. Nie wiadomo nadal na przykład co z uczniami, którzy w tym czasie będą objęci kwarantanną.

Wiele wskazuje jednak na to, że młodzi ludzie będą je pisali w maseczkach i rękawiczkach oraz że będą musieli siedzieć w większej odległości od siebie, co z kolei oznacza konieczność zagospodarowania większej liczby sal w szkołach. Matura 2020 będzie wyłącznie pisemna. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych zrezygnowano z egzaminów ustnych.