Opolskie. Na drogach nie było bezpiecznie. Policjanci podsumowali święta - zginęła jedna osoba, doszło do ośmiu wypadków Tomasz Kapica

Od piątku do niedzieli policjanci ruchu drogowego przeprowadzili blisko 2000 badań stanu trzeźwości. W trakcie tych kontroli zatrzymali 10 nietrzeźwych kierowców. Na opolskich drogach było bardzo ślisko, co przyczyniło się do kilku wypadków.