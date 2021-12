Temperatura minimalna wyniesie od -6 st. C do -3 st. C. Przy gruncie ma być jeszcze zimniej - od -7 do -4 st. C.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie" - czytamy w komunikacie IMGW.

Zjawisko ma występować od poniedziałku 6 grudnia od godz. 20 do wtorku 7 grudnia do godz. 8.

IMGW informuje, że ujemna temperatura powietrza ma się utrzymać dłużej - do czwartku 9 grudnia.