Opolskie. Placówki opieki nad seniorami są coraz droższe. Miesięcznie już nawet 600 zł więcej

Wszędzie koszty rosną o ok. 10 procent, co daje 500 – 600 zł podwyżki. Jeszcze w 2020 roku średni koszt miesięcznego pobytu seniora w takiej placówce to było ok. 3,7 tysiąca, pieć lat temu - 3 tys.

W województwie opolskim trzy tysiące osób mieszka w publicznych DPS-ach. Dodatkowo ok. tysiąca osób korzysta z opieki w ośrodkach prywatnych, które zazwyczaj są nieco tańsze. Zgodnie z prawem osoba kierowana do placówki płaci 70 procent swojej emerytury.