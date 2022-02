Opolskie podstawówki dostaną nowoczesny sprzęt do szkolnych pracowni o wartości ponad 22 mln zł

Rządowy program Laboratoria Przyszłości daje techniczne wsparcie dla 15 tys. szkół podstawowych w całym kraju. Otrzymały one pieniądze na nowoczesne narzędzia niezbędne do rozwijania kompetencji technicznych wśród uczniów. Są to drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań.

Największym beneficjentem programu jest Opole, które otrzyma 2,38 mln złotych na organizację pracowni w 23 szkołach.

- Wspieramy nie tylko duże szkoły i miasta, ale i te najmniejsze – mówi Sławomir Kłosowski, wojewoda opolski. - Przykładem jest m.in. gmina Świerczów w pow. namysłowskim, gdzie do szkół dla najmłodszych trafi sprzęt wartości 90 tys. złotych.

W tej chwili ze wsparcia korzystają placówki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.