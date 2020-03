Opolskie PolRegio odwołuje kolejne pociągi. Sprawdź które

Województwo opolskie ma coraz mniej połączeń kolejowych. Wszystko przez koronawirusa. Archiwum

Opolskie PolRegio odwołuje kolejne pociągi kursujące w województwie opolskim. To już w sumie 54 połączenia. Składy nie wyjadą na tory co najmniej do 14 kwietnia. Kolejne cięcia nie są wykluczone.