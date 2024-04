Opolskie przedszkolaki zebrały półtorej tony zużytego oleju. Wręczono cenne nagrody za udział w akcji "Olej zdasz, drzewko masz!"

Zebrany olej jest przekazywany do recyklingu, dzięki czemu pozyskiwane są z niego biokomponenty do paliw.

- Recykling oleju to jest ciągle nowość. Kontynuowanie tej akcji i rozbudowanie sieci zbiórki olejów są warte rozważenia. Póki co to była akcja pilotażowa - mówi Iwona Kowalczuk, naczelnik wydziału gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miasta Opola. - Takie działania przyczyniają się do wzrostu poziomu recyklingu na terenie miasta Opola.