Opolskie przychodnie wprowadziły teleporady. Jak z nich skorzystać?

- Większość opolskich przychodni POZ przeszła na teleporady. Na stronie internetowej NFZ pacjenci znajdą listę ponad 120 poradni z całego województwa, w tym 12 z Opola, które świadczą teleporady - mówi Barbara Pawlos, rzecznik opolskiego oddziału NFZ.

Lista obejmuje też numery telefonów.

Aby skorzystać z teleporady należy zadzwonić pod wskazany numer i mówić się na teleporadę. Jeśli potrzebne jest tylko uzyskanie zaleceń lekarskich, recepty na leki oraz zwolnienia lekarskiego, to na tym kontakt z przychodnią się kończy.

- Jeśli jednak lekarz po wywiadzie zechce zobaczyć pacjenta, to wyznaczy godzinę wizyty i wtedy pacjent powinien punktualnie zgłosić się w przychodni. Chodzi o to, by uniknąć niepotrzebnego gromadzenia się pacjentów w jednym miejscu - mówi Barbara Pawlos.