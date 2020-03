Opolskie restauracje za darmo karmią pracowników szpitali

zobacz galerię (2 zdjęcia) - Nie mogliśmy pozostawić samych sobie osób, dzięki którym możemy czuć się zdrowo i bezpiecznie - mówi Jakub Dudzik. Miłosz Bogdanowicz zobacz galerię (2 zdjęcia)

Opolscy restauratorzy włączyli się do ogólnopolskiej akcji wsparcia pracowników służb mundurowych. - Wystarczy jeden telefon lub wiadomość, a my za darmo wysyłamy posiłki do szpitala czy komendy - mówią.