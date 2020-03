Opolskie szpitale przygotowują się na pacjentów z koronawirusem

W czwartek potwierdzony został drugi przypadek zakażenia tym wirusem na Opolszczyźnie. Stwierdzono go u mężczyzny ze Strzelec Opolskich, który podróżował z Austrii z pierwszym zakażonym strzelczaninem. Zgłosił się tego samego dnia wieczorem, co pierwszy zakażony.

Stanem podwyższonej gotowości objęte zostały obecnie wszystkie opolskie szpitale. Oznacza to, że są w dyspozycji wojewody na wypadek rozwijającej się w Polsce i regionie pandemii koronawirusa.

Na środowej konferencji prasowej wojewoda opolski zapowiedział, że kolejnym krokiem będzie utworzenie szpitala zakaźnego w Kędzierzynie-Koźlu. Ma on rozpocząć działalność w poniedziałek w szpitalu powiatowym. Zostanie w nim utworzonych 240 łóżek.

Do tego czasu pacjenci znajdujący się w tym budynku będą przewiezieni do innych opolskich szpitali. W Kędzierzynie-Koźlu utworzono też tymczasowy oddział dla dzieci, które mogłyby się zarazić koronawirusem. Dotychczas takiego oddziału w województwie nie było.

Do odwołania zawieszono też od czwartku (12 marca) przyjęcia planowe do wszystkich opolskich szpitali do czasu przygotowania miejsc dla potencjalnych pacjentów zakażonych wirusem.

Anna Matejuk podała także, że od czwartku województwa stacja będzie dysponowała urządzeniem do badania próbek pod kątem wykrywania koronawirusa, ale także grypy. Dotychczas "podejrzane" próbki wożone były do Wrocławia. Jak podała dyrektor WSSE, dzięki temu do jednego dnia skróci się czas oczekiwania na wynik. Dotychczas wyniki opolskich próbek były znane następnego dnia.