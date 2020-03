Opolskie szpitale w czasie epidemii. Jak działają?

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 51 pielęgniarek (10 procent personelu pielęgniarskiego) skorzystało z dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu unieruchomienia szkół, przedszkoli i żłobków.

Dostosowaliśmy pracę oddziałów do zmniejszonej kadry bez szkody dla leczonych obecnie pacjentów. Chorych na oddziałach jest mniej, bo część pacjentów sama odwołuje zaplanowane zabiegi, a szpital w związku z minimalizacją ryzyka transmisji infekcji COVID-19 również ogranicza planowe świadczenia do minimum. Obecnie pracuje 7 (na 11) sal operacyjnych plus sala operacyjna na oddziale okulistycznym - informuje Małgorzata Lis-Skupińska, rzecznik prasowy USK.