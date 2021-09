Opolskie - tanie domy na sprzedaż w regionie. Własną nieruchomość możesz kupić już za niecałych 60 tys. zł [WRZESIEŃ]

Mając do dyspozycji 100 tys. zł można wybierać spośród około 20 ofert. Na tej liście są m.in. spore działki z domami do kapitalnego remontu, jak i domy gotowe do zamieszkania praktycznie od zaraz!

Opolskie - tanie domy. Najtańsza nieruchomość za 59 tys. zł!

Tanie domy to często cel osób lubujących się w remontowaniu. Większość z tych, które znaleźliśmy za nie więcej, jak 100 tys. zł, kwalifikuje się do gruntownej przebudowy. To otwiera pole do popisu dla domorosłych miłośników aranżowania wnętrz. A także ogrodów.