Opolskie wcześniaki bawiły się na Kosmicznym Balu. Zobacz zdjęcia!

17 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Wcześniaka, a więc dziecka urodzonego pomiędzy 22. a 37. tygodniem ciąży. Szpital przy ul. Reymonta w Opolu ma III stopień referencyjności, a to oznacza, że właśnie tu trafiają pacjentki z ciążą wysokiego ryzyka, gdy istnieje obawa, że dziecko może urodzić się o wiele za wcześnie.

Każdego roku w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu przychodzi na świat ponad 3 tys. dzieci. Niektóre z nich rodzą przed czasem i te maluchy wymagają szczególnego wsparcia, by mogły rozwijać się, jak ich rówieśnicy.

Symbolem wcześniactwa jest kolor fioletowy, który ma podobno właściwości wyciszające i łagodzące stres, a to przedwcześnie urodzonym maluchom jest szczególnie potrzebne. Charakterystyczny jest również sznur ze skarpetek, w którym co dziesiąta jest znacząco mniejsza. Nie bez powodu - jedno na 10 dzieci rodzi się w Europie przedwcześnie.

Zbyt wczesne urodzenie może wynikać m.in. z nadmiernego stresu, wysiłku fizycznego czy nieodpowiedniej diety przyszłej mamy, ale też z przyczyn zupełnie od niej niezależnych, jak np. choroby.

- Wcześniaki mają problemy z oddychaniem, żywieniem oraz pełną adaptacją ruchową. Dużo bardziej są narażone na choroby układu oddechowego oraz liczne powikłania wynikające z niedojrzałości organizmu – mówi Anna Chirowska – Adamczyk neonatolog.

To wszystko sprawia, że wcześniaki często przebywają na oddziale dłużej niż ich rówieśnicy, którzy urodzili się o czasie. Organizowany od kilku lat Bal Wcześniaka jest okazją do tego, by rodzice mogli spotkać się tymi, którym wiele zawdzięczają. Personel szpitala również chętnie podpatruje, jakie postępy robią ich mali podopieczni.