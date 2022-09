Opolskie. Złagodzono kryteria w przyznawaniu stażu dla młodych bezrobotnych. Warto się pospieszyć, bo kończą się miejsca

Stażystów poszukują miedzy innymi biura rachunkowe, przedszkola, żłobki, firmy transportowe, zakłady fryzjerskie. Wybór jest spory: szczegóły na stronie www: strefaporadnictwa.wup.opole.pl/opolskie-staze-z-powerem/oferty-stazy/.

- Wcześniej projekt był adresowany m.in. do młodych ludzi, którzy stracili pracę w wyniku kryzysu na rynku pracy, jaki wywołała pandemia. Obecnie to kryterium zostało złagodzone – wyjaśnia Ewelina Urbańczyk, kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, które prowadzi nabór do projektu.